OL : une défense plus solide et pourtant toujours aussi poreuse

La large victoire contre les Rangers jeudi (4-1) laisse penser au renouveau de l’OL. Toutefois, la formation lyonnaise va devoir régler certains errements défensifs qui continuent de la plomber.

Du négatif, l’OL en a tiré du positif. Battue, on ne sait encore comment, par l’OM le 22 septembre dernier, la formation lyonnaise avait accusé le coup moralement. Pierre Sage ne s’en était pas caché, Alexandre Lacazette non plus, au moment de devoir remettre le bleu de jeu avec l’arrivée de la Ligue Europa. La compétition européenne a d’ailleurs été plus qu’un pansement, elle a été un remède pour permettre à ce groupe de se relever. Depuis la défaite contre Marseille, l’OL a enchaîné trois victoires de suite. Avec du bon contre l'Olympiakos, du moins bon à Toulouse, et du très bon jeudi à l’Ibrox Stadium.

Si Pierre Sage se refuse à dire que le succès en terres écossaises est un match référence pour ses joueurs, l’entraîneur a apprécié le visage qui a été montré. Celui d’une équipe qui n’a pas courbé l’échine face à l’atmosphère bouillante du stade et au début de match à cent à l’heure des Rangers. Les évènements ont certes tourné en faveurs des Lyonnais avec cet incroyable raté de Cerny à la 8e avant le but de Fofana, mais quand ils auraient pu s’écrouler suite aux sorties de Matic et Mata, ils "ont montré de la ressource", du caractère même. La rage d’Alexandre Lacazette au moment de débloquer son compteur but puis d’envoyer un missile dans la lucarne de Butland en est le témoin.

Perri, symbole de cette paradoxale montée en puissance

Cette victoire prestigieuse et avec la manière a forcément redonné le sourire aux supporters de l’OL. Après la bouillie toulousaine, ils ont eu droit à une prestation bien plus digeste à Glasgow. Toutefois, ce succès très offensif ne doit pas faire oublier cette fragilité défensive qui règne toujours dans ce groupe. Les Rangers n’ont presque rien montré jeudi et pourtant, à plusieurs moments, ils ont pu soit mener, soit revenir et relancer le match. Heureusement, dans la semaine compliquée qui s’est tenue avec la sortie d’Anthony Lopes, Lucas Perri a répondu sur le terrain.

Les sorties aériennes plus franches restent son axe de progression majeur, mais pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers, le Brésilien a eu rapidement la main chaude. Deux arrêts en huit minutes et même un troisième sur la remise de Tolisso même s’il a dû s’incliner. Maxence Caqueret ne s’est d’ailleurs pas trompé quand il a rendu un bel hommage à son portier. "En début de match, Lucas (Perri) nous sort deux gros arrêts sur sa ligne, on doit le féliciter, car il nous maintient dans le match". Les paroles de l’un des vice-capitaines du groupe risquent d’avoir fait plaisir à Perri, qui sait très bien qu’il est encore loin de son meilleur niveau. Comme le reste de l’équipe, il est pour le moment capable du très bon comme du passable face à Marseille et cette erreur de relance.

Des sauts de concentration payés cash

On dit souvent qu’un gardien faisant de nombreux arrêts n’est jamais bon signe. À ce jeu, Perri, comme Lopes en son temps, domine largement les débats (25 arrêts depuis le début de la saison). Son envolée en seconde mi-temps, il ne la doit qu’à son propre talent, mais ses arrêts durant le premier acte ont mis en lumière un vrai déséquilibre défensif. Avec le 4-3-3 et un Cherki peu avare d’efforts, Maitland-Niles s’est retrouvé livré à lui-même. Il a forcément subi et les Rangers se sont engouffrés dans cette brèche. Tout le stade l’a vu, Pierre Sage aussi. "Il y a eu un problème tactique à régler en première mi-temps. On l’a réglé à la pause." Ça n’a pas été flagrant vu du stade, même si les boulevards ont semblé moins énormes. Car, ce constat vaut pour les Rangers, mais aussi pour Toulouse ou pour Marseille.

Des petites erreurs, par-ci, par-là, qui ont de grosses conséquences. En Occitanie, une erreur d’appréciation de Caleta-Car a failli offrir l’ouverture du score aux Toulousains dès la 4e minute. Finalement, le Croate et Abner s’étaient rendus coupables d’un mauvais alignement, profitant à Gboho dix minutes plus tard. Jeudi, le début de match bouillant des Rangers leur a permis de jouer dans l’espace, mais aussi d’appuyer sur un socle défensif encore défaillant. Au fil des matchs, Mata, Tagliafico ou Caleta-Car montrent paradoxalement leur sérieux et une certaine solidité. Pourtant, l’OL reste plombé encore par ces inattentions et réalise le tour de force de se mettre en danger seul. Entre efficacité offensive et défensive, Pierre Sage a un équilibre à trouver.