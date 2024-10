Pour Sage, le renouveau de l’OL "coïncide avec la fin du mercato"

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

En entrant dans la deuxième trêve internationale avec sept points pris sur douze possibles, l'OL n'est pas totalement guéri. Seulement, les Lyonnais ont réussi à gagner en continuité dans leurs performances. Tout sauf un hasard pour Pierre Sage.

Quatre victoires en quatre matchs toutes compétitions confondues, dix points sur quinze pris. Après une entrée en matière complètement ratée, l’OL semble avoir trouvé la bonne carburation au moment de quitter l’été pour l’automne. Le changement de saison coïncide avec le renouveau lyonnais. Quand la question d’une nouvelle saison galère se posait après les revers à Rennes et contre Monaco, les joueurs de Pierre Sage ont relevé la tête. Tout n’est pas parfait et l’OL n’est que huitième après sept journées. Mais, en étant qu’à quatre points du podium, la situation est bien moins alarmante. "Contre Strasbourg, on ne fait pas un super match dans sa globalité. Mais ce retournement est le fruit de l’énergie que l’équipe a produite. Depuis, on enchaîne des bons matchs alors qu'on avait une trêve internationale à gérer. Le groupe a bien répondu."

Des joueurs désormais plus apaisés ?

Comment expliquer un tel changement de visage ? Une montée en puissance physique ? Pierre Sage trouve une toute autre explication. Non pas tactique avec le passage en 4-3-3 ou 4-2-3-1, mais avant tout psychologique. "Je ne pense pas que ce soit une problématique physique, mais plus psychologique dans le vestiaire. Bizarrement, notre renouveau coïncide avec la fin du mercato." Le technicien ne s’en était pas caché après la victoire contre Strasbourg, le dernier jour du marché des transferts : le mercato avait joué un rôle néfaste à l’intérieur du groupe lyonnais avec des joueurs annoncés comme potentiellement tous sur le départ. Le climat est à présent plus apaisé. Tout sauf une coïncidence dans les résultats ?