L’OL retrouve la première partie de tableau en Ligue 1

Grâce à sa victoire contre Nantes et aux différents résultats en Ligue 1, l’OL va passer la trêve internationale dans la première partie du tableau. Une première cette saison pour les Lyonnais, désormais septièmes.

C’était un virage à ne pas manquer et l’OL n’a pas fait de sortie de route contre le FC Nantes, dimanche (2-0). Sérieux, après l’euphorie en Ligue Europa, les Lyonnais ne sont pas tombés dans le piège de la décompression et ont réussi à signer une quatrième victoire de suite, la deuxième en Ligue 1. Après un démarrage des plus compliqués, les joueurs de Pierre Sage ont engrangé dix points sur quinze possibles. Ce total, l’OL avait dû attendre le mois de décembre et la 15e journée pour l’atteindre la saison passée.

Au moment de partir en trêve internationale, l’OL a donc fini de la meilleure des manières un mois de compétition qui se veut positif. Seul le match et la défaite contre l’OM font office de point noir. "On est sur une très belle dynamique, à part ce match contre l’OM qui nous reste en travers de la gorge, a avoué Moussa Niakhaté après le match contre Nantes. Mais comme je l’ai déjà dit, s’il fallait changer quelque chose, je ne changerai rien, car c’est ce qui nous a permis de faire cette série."

À quatre points du podium et cinq du barrage de relégation

Relancés par ces deux victoires en Ligue 1, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont passer les deux prochaines semaines au chaud. Ce n’est pas encore les places visées en fin de saison, mais l’OL est désormais septième du championnat et a gagné quatre places en une journée. C’est la première fois de la saison que la formation rhodanienne se retrouve dans la première partie du tableau. Le classement reste malgré tout homogène, mais malgré ses trois défaites en sept matchs, l’OL n’est qu’à quatre points de la troisième place.