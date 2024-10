Déçu par la défaite dimanche à Décines, Antoine Kombouaré a regretté que ses joueurs n’aient pas pris plus de risques. Car Nantes a eu les occasions face à l’OL, mais est tombé sur un très bon Lucas Perri.

Il avait lancé la 100e confrontation entre l’OL et le FC Nantes en conférence d’avant-match vendredi. Dimanche soir, Antoine Kombouaré n’a pas pu rejeter la faute sur l’arbitrage pour expliquer la défaite des siens. Plutôt bon joueur pour l’occasion, l’entraîneur nantais a avant tout regretté le manque d’allant de son équipe pour faire douter encore plus l’OL. Car même si le score de 2-0 pour les Lyonnais semble mérité, les Canaris ont eu les opportunités.

Soit d’ouvrir le score pour Moses Simon (14e), soit de se relancer en deuxième mi-temps. Seulement, ils sont tombés sur un Lucas Perri de plus en plus en confiance et cela a fait la différence pour Kombouaré. "On peut faire beaucoup mieux avec le ballon. On avait mis en place quelque chose pour jouer, se montrer disponibles, mais on n’a pas été capable de le faire. Pourtant, on a autant de tirs cadrés qu’eux, mais Lucas Perri sort un gros match."

"Si on n'a pas d'ambition dans le jeu, on passe notre temps à défendre"

Dans le duel de gardiens qui s’est joué avec Alban Lafont, le portier lyonnais en est sorti vainqueur en gardant sa cage inviolée. Son homologue nantais a bien tenté de repousser l’échéance, mais l’OL a "été hyper efficace, à l’image du but, sur un corner anodin. Je ne l’ai pas vu venir." Ses joueurs non plus et le but de Nicolas Tagliafico n’a pas forcément poussé Nantes à réagir outre mesure, ce qu’a regretté le Kanak. "Dans le haut niveau, si on n’a pas d’ambition, on passe notre temps à défendre et ça nous épuise. Derrière, c’est plus compliqué." Avec deux points pris entre les deux trêves, les coéquipiers de Johann Lepenant marquent le pas et sont redescendus à la 10e place.