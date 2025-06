Laaziri et Halifa, deux joueurs prêtés par l’OL à Molenbeek en 2024-2025

Ils ont passé la saison ensemble, à Molenbeek, désormais Daring Brussels. Achraf Laâziri et Islamdine Halifa reviennent plus expérimentés de leur prêt en Belgique. Suffisant pour intégrer la rotation lyonnaise ?

Voilà une expérience qui sera assurément très précieuse pour Achraf Laâziri et Islamdine Halifa. Ces dernières années, l'OL a peu, voire jamais, réussi à tirer profit des prêts de ses jeunes éléments. Il n'est pas dit que ce soit le cas pour ces deux joueurs, mais au moins, ils s'en donnent les moyens avec de bonnes performances durant toute la saison.

En juillet 2024, l'Olympique lyonnais a envoyé provisoirement le défenseur et le milieu de terrain du côté de RWD Molenbeek (à présent appelé Daring Brussels). Tout juste relégué en D2 belge, le cousin des Rhodaniens (les deux clubs appartiennent à Eagle Football) se renforçait là à moindres frais. L'arrière-gauche, notamment, a évolué en Ligue 2 avec Dunkerque entre novembre 2023 et juin 2024. Son coéquipier était lui un habitué de la réserve, en National 2 puis en National 3.

Titulaires indiscutables à Molenbeek

Voilà donc les deux footballeurs de respectivement 21 et 20 ans en quête d'une épreuve pour apprendre encore, ce qu'ils vont parvenir à faire de belle manière. "Ils ont directement intégré le onze de base et sont rapidement devenus des incontournables de l’équipe", détaille notre confrère de Sud-Info, Julien Denoël.

Les différents entraîneurs leur ont en effet accordé leur confiance. Le Marocain a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues (dont 27 comme titulaire). Le Français également a dépassé les 2 400 minutes de temps de jeu (32 apparitions, 29 titularisations). Même s'il ne s'agit que de la deuxième division, il faut souligner qu'ils ont largement enchaîné les matchs, le tout sans connaître aucun pépin physique.

Halifa a impressionné dès son arrivée

Dès leur arrivée, les deux garçons ont marqué les esprits. "Halifa grâce à son abattage à la récupération, mais surtout grâce à sa vision du jeu et à sa qualité de distribution. Laâziri par sa percussion, la qualité de ses centres et, évidemment, son travail défensif", complète le journaliste suivant au quotidien cette formation.

Il note que le premier a "directement impressionné et a gardé une vraie constance tout au long de l'exercice". Désormais, il semble plus mesure de gérer ses efforts, effaçant petit à petit son côté "chien fou". Dans l'entrejeu, ses capacités physiques pour répéter les efforts ont fait merveille.

Laâziri a étoffé sa palette

Pour son compère, l'évolution fut plus nette. "Il a grandi sur le plan offensif, jouant à plusieurs reprises ailier gauche, souligne Julien Denoël. S’il se contentait essentiellement de déborder et de centrer au début, il a étoffé sa palette en osant rentrer dans le cœur du jeu." Et le triste épisode de l'altercation avec Soufiane Benjdida, qui l'a frappé à l'issue d'une rencontre, n'a visiblement pas enrayé la dynamique.

Avec le départ de Nicolas Tagliafico, et même si l'OL suivrait la piste Júnior Firpo, une place aux côtés d'Abner pourrait se libérer pour Laâziri. Pour Halifa, c'est moins certain, même s'il n'est pas exclu que certains joueurs fassent leurs valises dans ce secteur aussi. Surtout, son profil diffère de ceux que possède actuellement l'Olympique lyonnais. Un garçon mobile, capable de couvrir du terrain et de gratter beaucoup de ballons.

Quelle suite pour ces deux joueurs ? A l'OL ou ailleurs ?

Maintenant, il existe un gap entre la Ligue 1 et la D2 belge. C'est pour cela qu'il existe une interrogation sur la suite pour ces deux footballeurs. "Ils semblent encore un peu courts pour devenir des éléments de rotation à Lyon, observe le reporter. Pas tant techniquement ou tactiquement, ils ont montré beaucoup de maturité et justesse sur ces points, mais plus sur le plan physique. Ils doivent encore prendre du muscle pour le haut niveau."

Il faudra suivre ce qui est prévu pour eux durant l'été. Participeront-ils à la préparation, ou bien devront-ils se chercher un autre point de chute en prêt ou pour alimenter les caisses rhodaniennes ? En tout cas, cette saison passée au Daring Brussels leur sera forcément bénéfique pour la suite. "Leur bilan est forcément très, très bon. Pour l’équipe, ils ont été très utiles et décisifs. Et à l’inverse, ce prêt leur a permis de prendre beaucoup de temps de jeu et de se frotter à un championnat rugueux, dans un nouvel environnement. Une opération gagnant-gagnant", conclut Julien Denoël. Si l'OL prend effectivement le virage de la jeunesse, ils pourraient être de précieux atouts, à condition de pouvoir s'exprimer.