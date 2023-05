Qualifiée comme dernier meilleur troisième, la Tunisie affronte le Brésil en 8es de finale de la Coupe du monde U20. Chaïm El Djebali est titulaire avec les Lions de Carthage.

A défaut de pouvoir continuer à suivre les exploits de Florent Sanchez et Sekou Lega avec l’équipe de France U20, les suiveurs assidus de l’Académie pourront toujours se consoler avec Chaïm El Djebali. Le natif de Décines est toujours en course dans la Coupe du monde U20 après la qualification de la Tunisie lors de la phase de poule. L’élimination n’est pas passée loin et s’est jouée à un but avec les Bleuets dans la course aux meilleurs troisième.

Quatrième meilleur troisième, la Tunisie va tenter de faire un exploit ce mercredi (19h30, L'Equipe) sur la pelouse de l’Estadio Unico Diego Maradona de La Plata. Avec un El Djebali déjà buteur à une reprise depuis le début du Mondial et qui sera titulaire ce mercredi, la nation africaine doit affronter l’un des favoris de la compétition, à savoir le Brésil. Le vainqueur de ce 8e de finale sera opposé au tour suivant à Israël, tombeur de l’Ouzbékistan.