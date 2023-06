Un an après avoir fait son retour en sélection, Ada Hegerberg a logiquement été retenue dans la liste de la Norvège pour la Coupe du monde. L’attaquante de l’OL espère montrer un meilleur visage que celui affiché à l’Euro l’été dernier.

Elle n’avait pas caché sa frustration l’été dernier. Revenue en sélection courant mars 2022, Ada Hegerberg souhaitait profiter de l’Euro 2022 pour surfer sur son retour réussi à l’OL après sa grave blessure. Manque de pot, la Norvège a été éliminée dès le premier tour et laissé un goût plus qu’amer dans la bouche de l’attaquante lyonnaise. Des changements ont eu lieu depuis, avec notamment un changement de sélectionneur, et les espoirs de bien figurer à la Coupe du monde sont de retour dans le pays scandinave et chez Ada Hegerberg.

Un groupe abordable sur le papier

Malgré une saison de nouveau tronquée par une longue blessure, la Ballon d’Or 2018 compte bien être la chef de file de sa sélection. Sans surpris, Hegerberg a été retenue dans la liste de 23 Norvégiennes qui participeront à la Coupe du monde à partir du 20 juillet prochain. La Norvège jouera d’ailleurs le match d’ouverture à Auckland contre la Nouvelle-Zélande. Suivront ensuite un match contre la Suisse le 25 juillet puis un dernier contre les Philippines le 30. Un groupe largement abordable pour Hegerberg et les siennes.