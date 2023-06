À un peu plus d’un mois de la Coupe du monde, certains pays comme la France n’ont toujours pas de diffuseur. Ada Hegerberg regrette cette différence de traitement entre le football masculin et féminin.

Quand elle a quelque chose à dire, ne comptez pas sur elle pour garder sa langue dans la poche. Ada Hegerberg est une voix qui porte dans le football féminin et elle n’hésite jamais à en faire bon usage. Un an après son retour en sélection, l’attaquante de l’OL va participer à la Coupe du monde avec la Norvège. Cette compétition, de nombreux fans européens dont les Français ne sont pas sûrs de pouvoir la vivre. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les diffuseurs français et la FFF.

Cette situation à un mois du début du Mondial interroge forcément même si ce n’est pas un sujet de crispation franc-français. D’autres pays européens sont touchés par ce problème et Hegerberg appelle à une solution très rapide. "Il faut trouver les meilleures solutions pour l'intérêt de tout le monde. Le public veut voir la Coupe du monde. Si vous regardez tous les chiffres (d'audience) de la dernière Coupe du monde en France, c'était assez énorme. L'envie de voir la compétition est là, et maintenant, il faut trouver des solutions."

"Est-ce une vraiment une question d'argent ?"

Le gouvernement français cherche à faire bouger les choses, mais la Ministre des Sports n’a pour le moment pas réussi à convaincre l’une des chaînes françaises de diffuser le parcours des Bleues. Pour l’attaquante norvégienne, Gianni Infantino, président de la FIFA, se montre bien trop gourmand. "Je pense qu'ils vont trouver une solution. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'arrangement pour la diffusion des matches à la télé [...] J'ai entendu le président, on parle beaucoup d'argent, que ce n'était pas assez et tout. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'argent tout le temps aussi ? Je me pose la question. Je sais que c'est très important pour lui, mais à un moment donné…"