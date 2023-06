Mercato : Clermont prêt à retenter sa chance avec Keita (OL) ?

Fortement intéressé par Habib Keita en janvier dernier, Clermont n’avait pas eu gain de cause. Le club auvergnat pourrait bien retenter sa chance cet été avec le retour de prêt à l'OL.

Quand l’intérêt d’un club pousse à placardiser pendant six mois un joueur… C’est la mésaventure qui est arrivée à Habib Keita lors du mercato hivernal. Désiré par Clermont, le milieu de terrain était proche de rejoindre le club auvergnat en janvier dernier. Seulement, Courtrai, où évoluait le jeune Malien depuis six mois, avait décidé de bloquer le départ. Suite à ce désaccord, Keita a été laissé au placard et n’a plus rejoué avec le club belge. De retour à l’OL à la reprise, a-t-il vraiment un avenir entre Rhône et Saône ? Pas nécessairement, d’autant plus que Laurent Blanc cherche avant tout de l’expérience dans l'entrejeu.

Habib Keita devrait donc faire une nouvelle fois ses valises. D’après L’Equipe, Clermont n’aurait pas refermé le dossier du joueur lyonnais. À 21ans, le milieu a pu s’aguerrir en Belgique même s’il n’a plus joué ces six derniers mois. Ayant joué 7 matchs avec l’OL, Keita possède un contrat jusqu’en 2025 avec le club lyonnais. S’offrira-t-il un nouveau prêt comme de nombreux jeunes à l’OL ou souhaitera-t-il voler de ses propres ailes ?