L’OL partenaire du Goal FC ? Le président Fontanel répond

Promu la saison prochaine en National, le Goal FC va vivre sa première à ce niveau. Le club de l’ouest lyonnais peut-il nouer un partenariat avec l’OL ? Le président Jocelyn Fontanel a déjà tenté par le passé.

Ludovic Giuly, Nicolas Puydebois, Cris ou encore Enzo Reale. Entre le Goal FC et l’OL, les points communs sont nombreux. Pourtant, à l’heure de la montée historique du club de l’ouest lyonnais en National, aucun partenariat n’existe encore entre les deux entités. Quand le club lyonnais a noué des relations avec Villefranche ou même Bourg-Péronnas, celles avec le Goal FC sont au point mort. La montée en troisième division et la possibilité de voir l’OL prêter des jeunes joueurs au club voisin pour qu’ils s’aguerrissent peut-elle changer la donne ?

Interrogé sur un possible partenariat avec l’OL, Jocelyn Fontanel, qui sera l'invité de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi prochain, n’a pas laissé le sujet sur le côté. "On leur avait rendu visite l'an passé, mais le partenariat qu'ils nous avaient proposé ne nous avait pas plus intéressé que ça, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Patriote Beaujolais. Maintenant, ce n'est plus la même gouvernance."

En partie retoqué par Jean-Michel Aulas, le Goal FC peut-il séduire John Textor ? Il ne semblerait pas que ce soit la priorité actuelle de l’Américain, déjà bien occupé à faire le ménage au sein du club 7e de Ligue 1.