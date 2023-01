Mercato : bisbille entre l’OL et Courtrai pour Habib Keita

Prêté depuis le début de la saison à Courtrai, Habib Keita devrait rejoindre Clermont cet hiver. Si l’OL et le club auvergnat ont trouvé un accord, Courtrai refuse de casser le prêt du milieu.

Seize matchs sur 17 avant la trêve hivernale dont 13 comme titulaire, le prêt d’Habib Keita à Courtrai avait tout de la bonne opération. En envoyant le milieu en Belgique, l’OL voulait le voir prendre en expérience après ses débuts en professionnels à Décines (7 matchs) et l’aventure belge allait dans ce sens. Seulement depuis la reprise, tout ne se passe pas comme prévu (23 minutes en 6 matchs de championnat) et le Malien se serait même vu montrer la porte de la sortie il y a dix jours avec un retour entre Rhône et Saône.

Face à cette situation, l’OL s’est donc mis à la recherche d’un nouveau challenge pour son jeune joueur (20 ans) et avait trouvé un club avec qui échanger. Selon Goal, le club lyonnais et le Clermont Foot ont trouvé un accord pour l’arrivée de Keita durant l’hiver. Seulement, le transfert est toujours en stand-by à cause de Courtrai. En effet, le club belge aurait fait volte-face et refuserait de casser le prêt de celui qui est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL.