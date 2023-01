Mercato : Amin Sarr a "hâte de débuter" son aventure avec l’OL

Deuxième recrue de l’OL après Dejan Lovren, Amin Sarr vient renforcer le secteur offensif. L’attaquant suédois espère continuer son ascension au plus haut niveau.

Et de deux ! Il a donc fallu attendre 28 jours entre la première recrue hivernale qu’est Dejan Lovren et la seconde avec Amin Sarr. Avec des négociations qui n’ont pas traîné, l’attaquant confirmant que ses représentants avaient été contactés voilà une semaine, le Suédois est devenu la deuxième recrue de l’hiver à l’OL. Présenté aux groupes de supporters à l’occasion des voeux du président Aulas lundi, Sarr s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club lyonnais. Ce dernier a dépensé 11 millions d’euros, en plus d’un bonus d’un million et d’un pourcentage à la revente. Venu renforcer un secteur offensif dépeuplé, l’ancien d’Heerenveen a livré ses premiers mots sur la chaîne du club.

"Je suis un joueur offensif percutant avec une bonne technique, une bonne vision du jeu. J’ai une bonne qualité de passe et de frappe. Je préfère jouer attaquant dans une attaque à deux. Les deux dernières saisons sont passées vite et je me suis développé. Je suis allé aux Pays-Bas il y a un an et je suis ici maintenant. Tout va très vite, je suis heureux d’être ici et j’ai hâte de débuter."

En attendant de savoir s’il pourra postuler pour la réception de Brest, mercredi (21h), Amin Sarr va faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers ce mardi à l’entraînement. Et pourrait bien voir de nouvelles têtes débarquer dans les prochaines heures.