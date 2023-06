Taylor Swift en concert au Parc OL en juin 2024

À l’occasion de sa tournée mondiale, Taylor Swift va faire une halte du côté de Décines. La chanteuse américaine donnera un concert au Parc OL le 2 juin 2024.

La programmation estivale de 2023 vient à peine de commencer avec Depeche Mode et Muse que celle de 2024 est déjà en préparation du côté du Parc OL. En attendant la double dose de concerts de Mylène Farmer vendredi et samedi, un événement musical a été annoncé mardi pour l’été 2024. Quand la future Arena servira à recevoir des artistes durant la période hivernale et printanière, l’enceinte décinoise va, elle, se parer une fois de plus de ses plus beaux habits de soirée pour faire vibrer les spectateurs pendant l’été.

Une pré-inscription pour obtenir des billets

La programmation estivale 2024 débutera d’ailleurs sur les chapeaux de roue puisque le premier concert vient d’être annoncé. À l’occasion de sa tournée mondiale "The Eras Tour", Taylor Swift va faire un crochet par Décines. La chanteuse américaine se produira au Parc OL le 2 juin prochain. Un rendez-vous qui va se mériter. À la différence des autres concerts, ce ne sera pas premier arrivé, premier servi. Pour les inconditionnels de Taylor Swift, il faudra d’abord s’inscrire d'ici au 23 juin 23h59 sur une plateforme (lien) et espérer être tiré au sort parmi les heureux élus. La mise en vente des billets après inscription se fera quant à elle à partir du 11 juillet (10h).