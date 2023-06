OL - Espoirs : Caqueret et Lukeba titulaires contre la Norvège

Pour le deuxième match de poule de l'Euro Espoirs, l'équipe de France affronte la Norvège à 20 h 45. Caqueret et Lukeba sont titulaires, Barcola sur le banc.

Après une entrée en matière réussie face à l'Italie, l'équipe de France affronte la Norvège à 20 h 45. La victoire face à la Squadra Azzurra a permis d'aborder plus sereinement ce deuxième match de groupe de l'Euro Espoirs. Cependant, la victoire des Italiens face à la Suisse, un peu plus tôt dans la soirée, n'arrange pas les affaires des bleus. Même en cas de victoire, les hommes de Sylvain Ripoll ne seront pas assurés de se qualifier pour les 1/4 de finales de la compétition.

Une équipe remaniée

L'ancien entraîneur lorientais a tout de même choisi de faire tourner son effectif. Castello Lukeba reste titulaire, mais est aligné aux côtés de Mohamed Simakan, Yasser Larouci et Bafodé Diakité en défense. Maxence Caqueret est, lui aussi, le seul survivant au milieu de terrain. Khephren Thuram et Manu Koné sont suppléés par Joris Chotard et Enzo Le Fee. Sur le front de l'attaque, Arnaud Kalimuendo est associé à Michael Olise et Amine Adli. Les Lyonnais Bradley Barcola et Rayan Cherki sont sur le banc. Une équipe remaniée, mais loin d'être affaiblie, avec seulement quatre joueurs titulaires face à l'Italie. Objectif 3 points pour les bleuets pour assumer, encore un peu plus, leur statut de favoris.