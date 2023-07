Mercato : Enzo Reale (ex-OL) prolonge au Goal FC

Revenu dans le Rhône la saison dernière, Enzo Reale a activement participé à la montée du Goal FC en National. Le milieu formé à l’OL a rempilé pour une saison supplémentaire.

Il était revenu entre Rhône et Saône pour être proche de sa famille, mais aussi retrouver l’amour du ballon avec le Goal FC. Débarqué dans l’ouest lyonnais la saison dernière, Enzo Reale va continuer l’aventure avec le club de Nicolas Puydebois. Ce mardi, le Goal FC a en effet annoncé que le milieu formé à l’OL sera bien présent dans l’effectif pour la première historique du club en National à partir de début août. Ce ne sera pas la première fois dans sa carrière qu’Enzo Reale évolue au troisième échelon du football français.

Avant de goûter au National 2 ces trois dernières années avec l’AS Béziers et le Goal FC, il avait disputé le championnat de National entre 2017 et 2020 avec Lyon-La Duchère, le SO Cholet et l’AS Béziers. Son expérience acquise depuis ses débuts en professionnels à l’OL lors de la saison 2010-2011 ne seront pas de trop pour le Goal FC dans sa quête du maintien. Passé sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" il y a quelques mois, Enzo Reale avait avoué regretter ne pas avoir eu vraiment sa chance à l'OL qu'il a quitté à l'été 2012. Un parcours loin de celui imaginé de son temps au centre de formation lyonnais où il faisait partie de la génération 1991 des Alexandre Lacazette et autres Clément Grenier.