National 2 : Lyon-La Duchère rétrogradé en N3 par la DNCG

Cinquième du dernier championnat de National 2, Lyon-La Duchère, club partenaire de l’OL, a été rétrogradé en National 3 par la DNCG. Une décision afin d’éviter le dépôt de bilan.

Ils étaient trois représentants du bassin lyonnais cette saison dans la poule C de National 2, il n’en restera aucun la saison prochaine. Incapables de se maintenir sur le terrain, la réserve de l’OL et l’AS Saint-Priest avaient déjà obtenu leur ticket pour la descente en National 3 il y a deux semaines. Ils vont être rejoints par Lyon-La Duchère. Ayant terminé cinquième du championnat après avoir longtemps joué la montée en National, la formation de Jordan Gonzalez vient d’être rétrogradée à l’échelon inférieur par la DNCG.

Le club partenaire de l’OL l’a communiqué ce mardi afin d’éviter de voir l’équipe fanion redescendre encore plus bas. "Lyon – La Duchère a réussi à éviter le dépôt de bilan en acceptant de limiter le budget de son équipe principale pour faire face à un redressement de l’Urssaf. Malgré cela, le club pourra continuer à évoluer en National 3 la saison prochaine grâce à un accord conclu avec la DNCG."

Ayant fait ce choix de la relégation en National 3 "dans l’intérêt de la jeunesse de la Duchère", Lyon-La Duchère paie les pots cassés de l’ancienne direction et de l’obligation de rembourser plus d’un million d’euros à l'Urssaf pour travail dissimulé et faux frais kilométriques dénoncés dans un courrier anonyme début 2020. La justice doit statuer début juillet.