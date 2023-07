L’OL attend la fumée blanche de la DNCG

Une semaine après que la DNCG a fait le choix d’un sursis à statuer, l’OL est dans l’attente. Le club lyonnais a envoyé les documents demandés et espère une fumée blanche dans les prochaines heures.

Le dialogue a été permanent depuis une semaine. Confronté à une réponse négative de la DNCG après l’oral de mercredi dernier, l’OL n’a depuis plus rompu le dialogue avec le gendarme financier du football français, comme avancé dans les hautes sphères du club. Confronté à un "sursis à statuer", le club lyonnais aurait bien évidemment préféré que toutes les conditions soient réunies il y a une semaine, mais n’a finalement pas été surpris de la décision prise.

John Textor et son équipe s’y attendaient comme confié par le club même si le dossier avait été travaillé depuis des semaines. Mais, avec un nouveau projet et un nouveau budget, il ne fallait pas compter sur la DNCG pour fermer les yeux et valider un nouveau "business plan" bien différent de celui promis par Jean-Michel Aulas au cours de l’année. Le président historique n’est plus là depuis un peu plus d’un mois désormais et John Textor doit convaincre et pas seulement entre Rhône et Saône.

Textor et la DNCG sur la même longueur d'ondes ?

Excusé durant le week-end, le patron d’Eagle Football n’a pas pour autant mis la question de la DNCG de côté. Au sein de la structure multiclubs et de l’OL, les efforts ont été concentrés depuis une semaine pour satisfaire au mieux l’organisme français et ainsi pouvoir voir une fumée blanche sortir et valider cette nouvelle ère qui s’écrit dans la capitale des Gaules. La DNCG était dans l’attente d’éléments complémentaires, ils sont à présent à sa possession. Il n’y a pas de papier concernant la vente de Castello Lukeba, car ce n’est pas dans les plans lyonnais. Du moins, le départ du défenseur central n’est pas une obligation dans le budget présenté mercredi dernier par John Textor.

Au contraire de son prédécesseur, l’Américain ne veut pas vendre pour 70 millions d’euros pour rentrer dans les clous financiers et a donc dû trouver d’autres alternatives. D’après L’Equipe, l’une d’elles serait de faire passer les actifs clubs (Botafogo, Molenbeek et 46% de Crystal Palace) au sein même d’OL Groupe. De quoi permettre une augmentation de capital de près de 300 millions d’euros. Encore une donnée économique de plus à ajouter dans le listing déjà complexe de l'opération rachat de l'OL par Eagle mais qui avait été inscrite dans le document du lancement de l'OPA il y a quelques jours.

Mais, avec la vente de la section féminine par Michele Kang, le budget est bien moins conséquent désormais. En présentant ce qu’il pense être toutes les pièces nécessaires, John Textor espère enfin convaincre. Ne reste dorénavant plus qu’à attendre la bénédiction de la DNCG pour pouvoir se plonger pleinement dans le sportif avec la reprise fixée jeudi 6 juillet.