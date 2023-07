Mercato : Habib Keita quitte l’OL pour Clermont

Arrivé à l'OL en 2020, Habib Keita quitte le club lyonnais trois ans plus tard. Après seulement sept matchs en pros, le milieu de terrain malien s'est engagé avec le Clermont Foot pour les quatre prochaines années.

Après l'échec d'il y a six mois, Clermont a enfin eu gain de cause. Sur la piste d'Habib Keita l'hiver dernier, le club auvergnat avait vu Courtrai bloquer le retour du milieu à l'OL et donc une arrivée hivernale possible. Six mois plus tard, Keita est enfin un joueur clermontois. Comme attendu depuis plusieurs semaines, le Malien quitte l'OL pour rejoindre l'Auvergne. Ce mardi, le club lyonnais a officialisé le départ de son jeune milieu, arrivé entre Rhône et Saône à l'été 2020 en provenance du Guidars FC. "L'Olympique lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain, Habib Keita, au Clermont Foot pour un montant 1,2 million d'euros auquel pourra s'ajouter un million d'euros de variable ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert."

Un contrat de quatre ans en Auvergne

À 21 ans, Habib Keita ne va pas découvrir la Ligue 1 avec le Clermont Foot. S'il n'a pas réussi à s'imposer à l'OL, le Malien avait malgré réussi à faire ses débuts en professionnels lors de la saison 2021-2022. Sous Peter Bosz, il avait notamment connu trois matchs de Ligue Europa, portant à sept son total d'apparitions avec le club lyonnais. La saison dernière, Keita avait été prêté en Belgique à Courtrai. Après une première partie de saison prometteuse, il avait payé la bisbille entre l'OL et le club belge. Retenu dans le plat pays, il avait été placardisé, ne jouant aucun match sur la phase retour. À Clermont, Habib Keita devrait trouver un environnement propice à son éclosion.