OL - Mercato : Monza entre dans la danse pour Umtiti

Samuel Umtiti face à Tammy Abraham (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

Beaucoup cité du côté de l'OL, Samuel Umtiti intéresse aussi en Italie. L'AC Monza se serait renseigné auprès de l'entourage du joueur.

L'OL et Samuel Umtiti se tournent autour depuis plusieurs semaines et pourraient bien finir par se manquer. Le dossier n'avance pas et la direction lyonnaise semble frileuse à l'idée de rapatrier son ancien joueur. Le champion du monde 2018 n'apporterait pas les garanties physiques nécessaires pour enchaîner les matchs avec son club formateur. Libéré de son contrat par le FC Barcelone, l'arrivée de l'international français (31 sélections) s'effectuerait sans indemnité de transfert, alors que les Catalans réclamaient 4 millions d'euros en début de mercato.

Des économies qui attirent forcément les clubs. Selon le Corriere dello Sport, l'AC Monza serait très intéressé par la venue de l'ancien Barcelonnais et a entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Prêté à Lecce la saison dernière, Samuel Umtiti a convaincu en Italie où il a participé à 25 matchs de Serie A. Le dernier 11e du championnat italien souhaiterait donc accueillir le défenseur de 29 ans cet été. Cependant, l'avenir du club lombard semble incertain. En deuil après le décès de Silvio Berlusconi, les Brianzoli cumulent plus de 70 millions de dettes et chercheraient rapidement à trouver des investisseurs. Un contexte difficile pour Monza qui devra satisfaire sur des exigences salariales de Samuel Umtiti.