Ayant joué pendant un peu plus d’une heure samedi contre la Zambie (défaite 2-3), Sara Däbritz a été retenue dans le groupe des 23 pour la Coupe du monde.

Une victoire poussive contre le Vietnam et une défaite contre la Zambie (2-3)… On ne peut pas dire que l’Allemagne prépare au mieux le rendez-vous de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Samedi, les Allemandes se sont inclinées contre le pays africain, également présent au Mondial, après avoir réussi à combler le déficit de deux buts dans le temps additionnel. Cette remontée finalement inutile avec le but zambien après douze minutes d’arrêts de jeu, Sara Däbritz l’a vécue sur le banc. La milieu de terrain a joué pendant 64 minutes et est sortie alors que le score était de 2-0 pour la Zambie.

Néanmoins, la milieu de l’OL a pu se consoler avec la liste définitive communiquée par Martina Voss-Tecklenburg. Il ne faisait guère de doutes que la Fenotte soit retenue parmi les 23 joueuses allemandes, mais une blessure peut vite arriver et remettre en cause toute une préparation. Ce n’est pas l’ancienne joueuse de l’OL (2018-2019) Carolin Simon qui dira le contraire. L’Allemande s’est déchirée l’un des ligaments croisés contre la Zambie et doit donc faire une croix sur la Coupe du monde, dix jours seulement avant le coup d’envoi de la compétition.