Dans le cadre de la restructuration de la cellule de recrutement, Mathieu Seckinger va rejoindre les rangs lyonnais. Le scout a officialisé son arrivée à l’OL comme scout.

Il y a un peu plus d’un mois, nous vous annoncions que la cellule de recrutement de l’OL allait connaitre quelques mouvements. Dans sa volonté de s’appuyer sur une nouvelle équipe et avec des gens de confiance, Matthieu Louis-Jean, approuvé par John Textor, avait choisi de renvoyer l’équipe avec qui il a collaboré à son arrivée en juin dernier. Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Cavéglia se sont vus montrer la porte de la sortie ces dernières semaines et la cellule de recrutement se met doucement mais sûrement en place.

Louis-Jean s'entoure de personnes de confiance

Il y a deux mois, Mickaël Marques a rejoint le pôle recrutement en qualité de "Technical Scout", le tout sous la direction de Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charier, arrivé dans les valises du chef. Trois autres noms ont également été associés à l’OL pour venir garnir les rangs de la cellule de recrutement avec Mathieu Seckinger, Thomas Maurin et Omar Sciolla. Après plusieurs semaines sans nouvelles, Mathieu Seckinger a confirmé sur ses réseaux son arrivée dans le club lyonnais. Ancien scout pour Manchester United et l’OM, il connait donc bien Matthieu Louis-Jean. Il débarque comme "Senior Scout" et aura comme terrain de jeu la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.