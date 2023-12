OL Académie : les U17 s’inclinent à Saint-Priest (3-1)

Malgré l’ouverture du score d’Axel Perez, les U17 de l’OL n’ont pas tenu la cadence face à Saint-Priest (3-1). La course aux play-offs s’éloigne.

Tout avait bien commencé ce dimanche à Saint-Priest pour les U17 de l’OL. Malgré un effectif jeune et deux derniers résultats négatifs avec une défaite et un nul, les Lyonnais ont profité de l’odeur du derby pour se mettre dans les meilleures conditions. Dès la dixième minute de jeu, Axel Perez a réussi à se mettre en position de frappe pour ouvrir le score. Un but qui validait la bonne entame de match de l’OL contre l’AS Saint-Priest. Et puis la machine a commencé à s’enrayer et un boulet de canon du latéral gauche sanpriot Aymen Chbouk sur un coup-franc excentré a remis les deux équipes à égalité au moment de rentrer à la pause.

Loin d’être convaincu par la prestation des siens sur son banc, Mohamed Chacha n’a pas eu plus le sourire durant le deuxième acte. L’ASSP a pris le jeu à son compte et les coéquipiers de Tiago Goncalves ont petit à petit déjoué au fur et à mesure que l’écart au tableau d’affichage grandissait. En jouant bien le coup dans la surface, Saint-Priest a pris les devants sur penalty, Yann Llahona plongeant sur sa droite alors que Joany Duchamp avait choisi l’axe. En l’espace de quatre minutes, l’OL a sombré et l’ASSP pris le large grâce à un troisième but de Saad Nader (66e). Avec cette sixième défaite de la saison, les U17 de l’OL sont désormais cinquièmes et surtout à cinq points des play-offs et de Nice qui jouait un derby contre Cavigal ce dimanche.