Avec Nicolas Puydebois à la présentation et Yohan Gomez comme invité, l’équipe de TKYDG s'est penchée sur les évolutions en cours et à venir dans l'organigramme de l'OL.

La folle semaine de l'Olympique lyonnais ne signe que le début des bouleversements au sein du club. Santiago Cucci, président exécutif, va s'en aller. Selon nos informations, le Basque sera suivi par Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia, membres de la cellule de recrutement. Si les départs se succèdent, les arrivées, quant à elle, se font bien plus discrètes.

Cucci devenu trop important en interne

Au moment de placer son homme de base du groupe Eagle Football en lieu et place de Jean-Michel Aulas, John Textor voulait lui accorder une caquette de "businessman". Finalement, Santiago Cucci s'est petit à petit rapproché de l'aspect sportif, au point d'échanger avec des joueurs ou Fabio Grosso depuis son arrivée. Une influence qui n'était pas du goût du propriétaire américain. Le Basque de 53 ans va rester dans le groupe multipropriétaire de clubs pour présenter le dossier de l'OL devant la DNCG dans les prochaines semaines.

Les trois personnes qui quittent également le club, Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia, ont tous été placés à leur poste respectif de la cellule de recrutement par l'ancienne direction. Suite à ce coup de balais, Matthieu Louis-Jean va enrôler de nouvelles personnes, ne pouvant compter plus que sur Benjamin Charier, Mickaël Marques et Stéphane Henchoz. Ce dernier est également au club depuis la gouvernance de Jean-Michel Aulas. Pour regarnir tout ça, John Textor a notamment pour projet de nommer un directeur sportif.