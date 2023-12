Suite à son passage mardi dernier et à la présentation d’un budget, l’OL avait dû fournir des pièces supplémentaires à la DNCG. Cette dernière, ayant reçu les documents, doit donc rendre son avis définitif ce mardi.

C’est un début de semaine qui risque de conditionner le futur proche de l’OL. Mercredi, le club lyonnais va retrouver Marseille, trente-huit jours après le report de la rencontre contre l’OM suite aux incidents en dehors du stade. Même s’ils auraient préféré jouer sur terrain neutre, les Lyonnais aimeraient surfer sur leur bonne prestation à Lens (3-2) pour ramener un résultat positif de Marseille. Une victoire et l’OL recollerait à Clermont et pourrait même ne plus être lanterne rouge. En attendant de connaitre le dénouement de cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1, le club rhodanien joue une autre partie de son avenir en coulisses avec la décision finale de la DNCG ce mardi, d’après L’Équipe.

Un recrutement significatif cet hiver ?

Une semaine après le passage de John Textor, Thierry Sauvage et Laurent Prud’homme devant le gendarme financier du football français, l’heure est au verdict. S’étant vu accorder un délai supplémentaire pour apporter des éléments supplémentaires, l’OL a rempli sa part du marché avec les documents prouvant le closing du refinancement de la dette d'OL Groupe à hauteur de 385 M€, dirigé par Goldman Sachs. Ayant toutes les informations en sa possession dans le dossier du budget lyonnais, la DNCG doit rendre sa décision et valider ou non la suspension de l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts pris en juillet dernier.

John Textor s’était montré confiant il y a une semaine et il sait très bien que cette décision va conditionner les prochaines semaines et prochains mois à Décines. Ayant promis d’investir dans le mercato hivernal pour renforcer l’effectif, le propriétaire américain attend désormais de savoir s’il aura les mains libres ou non.