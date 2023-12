Toulouse va avant tout miser sur l’état d’esprit contre l’OL

Les joueurs de Toulouse fêtant leur but contre Lorient (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Dans le dur depuis plusieurs semaines, Toulouse se déplace à Décines loin d’être en confiance. Face à une équipe qui a encore changé d’entraîneur, les Toulousains vont s’appuyer sur le match de Marseille, mais surtout sur l’état d’esprit.

Un match qui sent le souffre. Ce dimanche (17h05), l’OL accueille Toulouse pour ce qui ressemble déjà à un match de la dernière chance pour les Lyonnais. Toujours bloqué à sept points et à la 18e place, la formation lyonnaise a pourtant l’opportunité de revenir à trois points de son adversaire, quinzième avant cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1. C’est un match de la peur, un match qui vaut cher et une "finale par les vingt" qui attendent l’OL d’ici à la fin de la saison. Comptant sur le public du Parc OL pour signer une deuxième victoire cette saison, les joueurs de Pierre Sage vont devoir faire front ensemble et montrer un tout autre état d’esprit que face à Marseille.

"Ce sera un match très mental"

La rencontre au Vélodrome (3-0) a d’ailleurs été revue en longueur par le staff toulousain avant de venir à Décines dimanche. Face à la succession des entraîneurs à l’OL depuis le début de la saison, difficile pour les adversaires de se faire une réelle idée des intentions lyonnaises. Avec Fabio Grosso, la volonté était d’avoir avant tout un bloc solide. Sous Pierre Sage, l’envie de faire du jeu est bien présente.

Carles Matinez Novell va malgré tout s’appuyer sur ce qu’il a observé à Marseille pour préparer cette rencontre qui se jouera peut-être bien plus dans la tête. "C’est un peu compliqué d’analyser l’OL parce qu’il y a eu beaucoup de changements, ils ont déjà eu trois coachs, il a fallu tout analyser, mais forcément que le match contre l’OM sert de base, a reconnu le coach toulousain. Seulement, ce sera un match très mental même si la tactique sera importante. Mais l’état d’esprit sera très important, car l’OL est dans une mauvaise passe."

Miser sur le mental, peut-être la meilleure des solutions pour mettre à mal les Lyonnais cette saison…