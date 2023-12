Carnet noir : ancien président de l’OL, Jean Perrot est décédé

Président de l’OL entre 1981 et 1982, Jean Perrot s’est éteint à l’âge de 90 ans, lui qui s'était retiré du côté de Sainte-Maxime.

Il ne sera resté qu’un an et demi à la tête de l’OL mais Jean Perrot aura apporté sa pierre à l’édifice du club lyonnais dans son développement. Dans la période compliquée de l’OL au début des années 80 qui se terminera avec une descente en D2 en 1983, Perrot, chirurgien-dentiste de profession, aura développé en seulement un an un centre médical, une salle de musculation et surtout un centre de formation. Passé à la présidence entre janvier 1981 et mai 1982, Jean Perrot s’en est allé cette semaine comme annoncé par nos confrères de L’Equipe.

Ayant posé ses valises à Sainte-Maxime depuis de nombreuses années, l’ancien président de l’OL est décédé à l’âge de 90 ans. Après son furtif passage dans le club lyonnais, Jean Perrot avait également occupé des postes au sein de la Ligue de Football professionnel.