OL : Renard craint également "pour la santé des joueuses"

À l’image de son entraîneure Sonia Bompastor, Wendie Renard a pesté contre le calendrier surchargé. La capitaine de l’OL appelle à faire "attention à la santé mentale et la santé physique des joueuses et des joueurs".

Parler devant les micros n’est pas forcément sa tasse de thé. Seulement quand elle décide de prendre la parole, ce n’est jamais vraiment pour parler en l’air. Vendredi soir, après la victoire de l’OL contre Lille (5-0), Wendie Renard s’est d’abord montrée satisfaite de la nouvelle victoire lyonnaise. Cependant, ce 10e succès de la saison en championnat a rapidement laissé place à la polémique de la programmation de cet OL - Lille. Certaines internationales lyonnaises comme Vanessa Gilles et Ellie Carpenter n’étaient rentrées que jeudi de sélection, le tout avec de longs voyages en avion à se mettre sous la dent. "C'est pour moi inadmissible. Il y a beaucoup de matchs, d'enchaînements, il faut que les instances fassent attention à tout ça, a lancé Wendie Renard au micro de Canal+. Le corps est, avant tout, notre outil de travail et c'est important d'en prendre soin. Quand on enchaîne comme ça, on voit…"

Huit Lyonnaises sur le flanc

Préservée par Hervé Renard mardi face au Portugal, Wendie Renard a pu souffler un peu avec Griedge Mbock et Eugénie Le Sommer. Néanmoins, ce court repos n’a pas empêché l’attaquante de se blesser vendredi soir avec un claquage derrière la cuisse. Alors qu’un groupe de travail a vu le jour pour comprendre les grosses blessures dont sont victimes les joueuses ces derniers mois, la capitaine de l’OL estime que l’accumulation des rencontres joue forcément un rôle dans tous ces pépins physiques. "Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. On aime ça, on a toujours voulu faire du foot au plus haut niveau, en tout cas pour ma part. Mais il faut faire attention à la santé mentale et la santé physique des joueuses et des joueurs."