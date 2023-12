L’OL Futsal reçoit le Futsal de Vaulx-en-Velin, troisième

Après un match arrêté la semaine dernière sans en connaitre les véritables raisons, l’OL Futsal retrouve le championnat ce samedi. Les Lyonnais affrontent le Futsal de Vaulx-en-Velin à Décines à 18h.

C’est pour le moment un mystère. Ni les clubs ni même la Ligue n’ont apporté de précisions sur ce qu’il s’est passé le week-end, ayant entraîné l’arrêt du match entre l’OL Futsal et la réserve du GOAL FC. Ayant désormais un match en moins par rapport à l’ALF, les Lyonnais ont vu l’équipe de Sainte-Foy-lès-Lyon revenir à trois longueurs après leur succès contre Limonest (5-2). Avec un match en plus à jouer (ou pas), l’OL a forcément un peu plus de pression ce samedi (18h) pour son retour au gymnase Charlie Chaplin de Décines. Par l’écart qui s’est logiquement réduit, mais aussi par la réception du Futsal Vaulx-en-Velin.

Le club vaudais pointe actuellement à la troisième place du classement, à six points certes des hommes de David Touré, mais une victoire pourrait bien faire recoller tout ce joli monde dans la course à la montée. L’odeur du choc doit donc permettre à l’OL Futsal d’être galvanisé et donc de signer un neuvième succès en autant de matchs. Afin de prendre a minima un peu plus ses distances avec la troisième place.