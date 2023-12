Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

Un nouveau lendemain de défaite. Lundi 4 décembre, "Tant qu'il y aura des Gones" a encore une fois débriefé un revers de l’OL. Celui-ci a été concédé à Lens, samedi (3-2). Néanmoins, malgré la défaite, il y a eu du mieux dans le jeu sous la direction de Pierre Sage. Cela ne s’est pas vu à Marseille mais l’entraîneur intérimaire tente d’apporter ses idées et surtout de laver un peu les têtes lyonnaises.

Pour cet opus, l'équipe de TKYDG, composée de Razik Brikh et de notre consultant Nicolas Puydebois, était accompagnée de Nicolas Astruc, fondateur du site The Fan Kultur qui organise des voyages à travers l’Europe et en Argentine pour permettre aux supporters de vivre la passion du football. Dans un premier temps, ils sont revenus sur le match face à Lens et si cette prestation était une lueur d’espoir et si Pierre Sage était plus qu’un intérim alors que la rumeur Jorge Sampaoli se fait insistante.

Mais c’est bien dans la dernière partie que l’émission s’est emballée avec les informations exclusives d’Olympique-et-Lyonnais concernant la république des copains au sein de l’organigramme de l’OL. Vincent Ponsot a notamment poussé pour voir Bruno Genesio débarquer rapidement sur le banc rhodanien en lieu et place de Fabio Grosso. Une stratégie qui n’a pas plu à David Friio, nouveau directeur sportif, et John Textor qui ont donc choisi de placer Pierre Sage en intérimaire afin de prendre leur temps pour trouver le bon profil.

Résume du sommaire du 4 décembre 2023 :

0:16 : Intro

2:30 : Lens - OL : une lueur d’espoirs ?

22:54 : Poursuivre avec Sage ? Sampaoli fausse bonne idée ?

45:32 : Genesio, Ponsot, Vulliez… Nos révélations

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.