Avant d’affronter l’OL, Toulouse s’est "aussi dit les choses"

Carles Martinez Novell durant le match de Ligue Europa de Toulouse (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

N’ayant plus gagné en Ligue 1 depuis le 1er octobre, Toulouse traverse également une période de crise. Des tensions sont apparues dans le vestiaire le week-end dernier, poussant à une réunion en milieu de semaine.

"On s’est dit les choses". Ce refrain, les supporters de l’OL sont habitués à l’entendre depuis des mois et Dejan Lovren en a remis une couche vendredi en conférence de presse. Seulement, les Lyonnais ne sont pas les seuls à avoir chercher à mettre les choses à plat dans cette semaine de tous les dangers. A Toulouse, la crise guette également et le nul concédé (1-1) dans les dernières secondes face à Lorient a fait ressorti quelques tensions.

Aucune victoire depuis le 1er octobre

Entre la prise de parole musclée du président Damien Comolli dans le vestiaire, et celle de Thijs Dallinga, qui a contesté le choix de son entraîneur de l'avoir laissé sur le banc, au micro de Prime Video, les Toulousains ont vécu quelques secousses. "C'est normal que lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur, il y ait de la frustration, que l'énervement, a expliqué Carles Martinez en conférence de presse. Il était nécessaire que l'on se parle, que l'on mette les choses à plat. Nous sommes une famille, et comme n'importe quelle famille, il faut trouver des solutions lorsque quelque chose ne va pas."

Un discours qui ressemble presque mot pour mot à ce qu’a pu déclarer Dejan Lovren du côté de Décines. Preuve que le match de dimanche oppose deux équipes malades, Toulouse n'ayant plus gagné en Ligue 1 depuis le 1er octobre dernier. Malheur au perdant donc…