OL - Toulouse : vers une équipe-type d’entrée ?

Pierre Sage sur le banc lors d’OM – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Avec les retours de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico, Pierre Sage récupère deux cadres. L'entraîneur pourrait bien aligner ce qui se rapproche le plus de l’équipe-type actuelle à l’OL.

Après l’embellie, mais la défaite à Lens, la bouillie à Marseille, l’heure est-elle venue de la victoire ? Pour son troisième match à la tête de l’OL, Pierre Sage espère bien pouvoir ramener quelques points à la formation lyonnaise. S’il est reconnu pour ses préceptes de jeu, ce sont avant tout des points qui sont demandés à l’entraîneur intérimaire. D’autant plus avec la venue de Toulouse ce dimanche (17h05), un concurrent direct pour le maintien. Pour ce match de la peur, Sage peut se féliciter de compter sur les retours de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico dans le groupe.

Avec ces deux cadres en plus, l’entraîneur lyonnais pourrait bien nous servir ce qui ressemble de très loin à l’équipe-type du moment. Peut-il vraiment y en avoir une quand la formation est dernière de Ligue 1 ? C’est une vraie question, mais dans sa volonté de s’appuyer sur les joueurs d’expérience, Pierre Sage a pour une fois son groupe au complet.

Tolisso ou Diawara au milieu ?

Le nombre conséquent de défenseurs dans le groupe pourrait laisser penser à un passage à trois derrière, mais Pierre Sage ne cesse d’appuyer sur la notion de continuité, d’avoir des repères. Il devrait donc repartir une nouvelle fois sur un 4-2-3-1 avec Nicolas Tagliafico qui retrouve sa place sur le côté gauche de la défense en lieu et place d’Henrique qui avait assuré l’intérim à Marseille.

Au milieu, le retour de Tolisso voudrait qu’il reprenne sa place aux côtés de Maxence Caqueret mais quelle est vraiment sa condition physique après un mois sans jouer ? Malheureusement, les solutions sont assez limitées et la question est de savoir si Sage va choisir de lancer Diawara d’entrée et de le remplacer par Tolisso en cours de match pour gérer le tempo ou l’inverse… Devant, le quatuor aligné à Lens et à Marseille va enchaîner une troisième sortie de suite.

La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Tolisso - Cherki - Nuamah, Lacazette, Moreira