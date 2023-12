Après la déception de la saison dernière et l’élimination en quarts de finale, l’OL fait son retour en Coupe Gambardella. Pour le 1er tour fédéral, les U18 lyonnais iront défier l’ASPTT Dijon ce dimanche (14h30).

Après le sacre de 2022 de la génération El Arouch, l’OL espérait pouvoir surfer sur ce succès pour pourquoi pas faire le doublé. Mais, un trou d’air à Pau et une séance de tirs au but fatale ont eu raison du parcours des coéquipiers de Romain Perret la saison dernière. Après les 2004 et les 2005, place donc à la génération 2006 dès ce dimanche pour le 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort a placé sur la route des Lyonnais une formation de Régional 1 avec l’ASPTT Dijon. Les deux équipes évoluaient dans la même poule du championnat national U19 la saison dernière avant la descente du club dijonnais.

Meyo sur le flanc jusqu'en 2024

Pour cette entrée en lice, l’OL, qui alterne le bon et le moins bon, devra faire sans son entraîneur. Comme le week-end dernier, Jérémie Bréchet est retenu avec le groupe professionnel dans un rôle d’adjoint de Pierre Sage. C’est donc une nouvelle fois Amaury Barlet qui sera sur le banc d’une génération qu’il connait bien pour l’avoir coaché en grande partie la saison dernière en U17. Néanmoins, c’est bien sur le terrain que les absences vont se faire le plus sentir. Sorti dès le début du match contre l’AS Montferrand, Bryan Meyo a fait une croix sur la fin de l’année et c’est donc le co-meilleur buteur de l’équipe qui fera défaut en Bourgogne.