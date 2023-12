OL : John Textor "fait peur" à Grégory Coupet

Ancien gardien de l’OL, Grégory Coupet continue de suivre l’actualité lyonnaise malgré une fin d’aventure comme adjoint en eau de boudin. Il regrette le manque de rébellion des joueurs et fustige la manière de travailler de John Textor.

Il était l’un des garants de la culture de la gagne du grand OL des années 2000. Pendant des années, Grégory Coupet, entre autres, a inculqué cette façon de penser à ceux qui débarquaient entre Rhône et Rhône. Voir aujourd’hui l’OL n’avoir remporté qu’un seul match en 14 journées fait forcément de la peine à l’ancien portier lyonnais. Comme il a pu le regretter dans des tweets durant la semaine, c’est bien l’attitude des joueurs qui le peine le plus et il en a remis une couche ce dimanche dans les colonnes du Parisien en mettant en avant le "manque de rébellion" des coéquipiers d’Alexandre Lacazette dans cette période noire. Mais c’est avant tout John Textor qui est dans le viseur de l’ancien entraîneur des gardiens.

"Dans quel club voit-on un conseiller une fois par mois ?"

Désormais retiré temporairement du circuit, Coupet ne comprend pas la stratégie du propriétaire américain, qui enchaîne les entraîneurs et pas seulement à l’OL. "Il me fait peur. Il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait à Molenbeek : ils sont montés avec un staff et il a viré tout le monde ! J’aurais tendance à comprendre qu’il change quand ça se passe mal. Mais s’il le fait aussi quand ça se passe bien…"

Plutôt favorable à un retour de Bruno Genesio sur le banc après l’intérim de Pierre Sage, Grégory Coupet se montre bien plus sceptique sur la nomination de Juninho comme conseiller de John Textor. Plus que le retour, ce sont les conditions qui l’interrogent. "Il va revenir comme conseiller et sera à Lyon une fois par mois… Mais dans quel grand club tu vois ça ? Ce n'est juste pas possible. Je n’ai rien contre Juni, mais comment tu peux proposer un poste comme ça ? Déjà que c’est difficile d’asseoir une autorité sur les joueurs…"