Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Satisfait du contenu proposé contre Toulouse et souhaitant une certaine assise collective, Pierre Sage a décidé de reconduire le même onze pour Monaco - OL, ce vendredi (21h).

On ne change pas une équipe qui gagne. Ce dicton, Pierre Sage le connait forcément. Ce n’est malgré tout pas pour cette raison qu’il a décidé de reconduire le onze qui avait débuté contre Toulouse le week-end dernier. Bien sûr, le succès final a forcément conforté l’entraîneur intérimaire dans son choix d’avoir misé sur un 3-4-3, mais c’est avant tout la prestation collective qui a plu à Pierre Sage. Sans surprise donc, il a choisi de reconduire ce système tactique se transformant en 5-4-1 en phase défensive. Le trio O’Brien - Lovren - Caleta-Car est aligné pour la deuxième fois de suite et tentera de répondre au défi offensif lancé par Monaco avec Wissam Ben Yedder, Folarin Balogun et Takumi Minamino.

Après le clean-sheet le week-end dernier, ce déplacement en Principauté représente un véritable test pour l’arrière-garde lyonnaise qui sera complétée par Clinton Mata comme piston droit et Nicolas Tagliafico côté opposé. Au milieu, la doublette Caqueret - Tolisso a donné satisfaction face au TéFéCé et va enchaîner contre Monaco. Devant, le trio composé d’Ernest Nuamah, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki a une nouvelle possibilité de pouvoir travailler les automatismes et que la relation soit plus fluide pour réussir à marquer dans le jeu.

La composition de l’OL contre Monaco : Lopes - O’Brien, Lovren, Caleta-Car - Mata, Tolisso, Caqueret, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Cherki