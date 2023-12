Monaco - OL : Balogun va retrouver son "mentor" Lacazette

Coéquipiers à Arsenal, Folarin Balogun et Alexandre Lacazette ont développé une relation d’élève et de maître. Ce Monaco - OL est l’occasion de se retrouver entre buteurs.

Qui a dit qu’Alexandre Lacazette n’avait pas la carrure pour prendre des jeunes sous son aile. Pas Folarin Balogun en tout cas. À 22 ans, l’attaquant américain évolue depuis le début de la saison à l’AS Monaco après avoir explosé à Reims lors du dernier exercice. Une saison marquée par la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1 que Balogun partageait avec Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette, son ancien mentor du côté d’Arsenal. "Quand j’étais à Arsenal, je parlais beaucoup avec Alexandre Lacazette, a confirmé le jeune attaquant de 22 ans avant Monaco - OL. J’étais un jeune joueur, et lui me donnait beaucoup de conseils et m’aidait beaucoup. Et ensuite, l’année dernière aussi, quand j’étais en Ligue 1."

"C'est un finisseur clinique"

Heureux de pouvoir recroiser la route de son ancien coéquipier, Folarin Balogun ne fera pas de sentiment sur le terrain. S’il est moins en réussite cette saison, l’attaquant monégasque n’a pas hésité à puiser dans le jeu de Lacazette pour se développer et se montrer plus efficace. Avec seulement sept minutes de temps de jeu ensemble à Arsenal, la connexion s’est avant tout faite à l’entraînement, mais Balogun ne tarie pas d’éloge envers le capitaine de l’OL, auteur d’un triplé contre Toulouse. "C’est un finisseur clinique. Il a aussi beaucoup de qualités pour prendre la profondeur et apporter du liant à son équipe, a noté le Monégasque. Je l’ai beaucoup observé et j’ai étudié tous ses déplacements ainsi que comment il demande le ballon. J’en apprends beaucoup grâce à lui et j’essaye de l’incorporer dans mon jeu."