L’OL féminin au cœur du débat suite aux actions de Michele Kang

Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'arrivée imminente de Michele Kang à la tête de l'OL féminin, suscite le débat entre nouveauté et inquiétudes sur l'équité dans le football féminin.

L’OL un nom synonyme de succès et d'excellence dans le football féminin, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Michele Kang, une femme d'affaires américaine au flair aiguisé est sur le point de devenir actionnaire majoritaire de l'OL féminin. Cependant, cette évolution soulève des questions cruciales sur l'équité et le modèle traditionnel du football féminin.

Michele Kang, une vision américaine

Kang, déjà à la barre de Washington Spirit aux États-Unis, étend son influence en acquérant récemment le club anglais London City Lionesses. Cette manœuvre stratégique illustre sa volonté de marquer le football féminin sur le plan international. Sa démarche viserait non seulement à renforcer la compétitivité de ses équipes mais aussi à promouvoir le football féminin à l'échelle mondiale. Avec son approche ambitieuse, Kang semble déterminée à insuffler un vent de modernité et de succès continu au sein de l’OL féminin, déjà un géant sur la scène nationale et européenne.

Ainsi, Kang prendra les rênes de l'équipe lyonnaise, l'intégrant dans un ambitieux réseau international de clubs dont elle sera l’actionnaire majoritaire. Cette démarche n’est visiblement pas au gout de Pierre Ferracci le président du Paris FC : "on impose le modèle américain alors que dans le modèle européen ce sont les clubs historiques qui ont développé la mixité".

Une controverse autour de la gouvernance

Pierre Ferracci, émet en effet de sérieuses réserves. Lors de l’assemblée générale de la FFF -qui a vu Jean-Michel Aulas être élu vice-président- Ferracci a exprimé ses inquiétudes quant à un "problème d'équité" engendré par cette nouvelle "structure multi-clubs". Il craint que l'adoption de modèles inspirés des États-Unis puisse porter atteinte à l'essence même du football féminin en Europe, traditionnellement ancré dans les clubs historiques. Cette démarche, pourrait selon-lui ouvrir "la boîte de Pandore", menaçant le développement du football feminin.

L'OL et de la FFF répondent aux inquiétudes

L'OL maintient sa position. Le représentant juridique du club a affirmé que toutes les démarches étaient conformes à la législation française, insistant sur le rôle précurseur de l'OL dans le football féminin. Nous sommes sereins d’un point de vue juridique. "L’opération a été validé par la préfecture", assure le représentant juridique de l’OL.