Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL féminin connaitra son adversaire ce mardi (13h). Au programme, soit le Benfica Lisbonne, l’Ajax Amsterdam ou le BK Häcken.

Après deux jours de repos, les joueuses de l’OL vont retrouver le centre d’entraînement de Décines pour préparer le choc contre le PSG dimanche prochain au Parc OL. En plus de faire leur retour sur le terrain, les Fenottes vont aussi se rassembler pour suivre ensemble le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Qualifiées et premières de leur groupe, les coéquipières d’Eugénie Le Sommer ont trois possibilités de tirage ce mardi 13h du côté de Nyon.

Ce sera soit le Benfica Lisbonne, soit l’Ajax Amsterdam ou le BK Häcken. Trois oppositions différentes et pas forcément de préférence pour Sonia Bompastor. "Sur le plan personnel, le Benfica Lisbonne me tiendrait à cœur, avait confié l’entraineure aux origines portugaises après le match contre le Slavia Prague. Même si l’Ajax Amsterdam ferait une belle affiche et une belle promotion pour le foot féminin. Quant au BK Häcken, ça jouerait sur terrain synthétique et j’aime moins, donc à choisir…"

Un statut de favori à défendre

Ces trois équipes, l’OL les connait bien pour les avoir déjà jouées dans cette compétition ces dernières années. La formation lyonnaise aura l’avantage de pouvoir recevoir au match retour grâce à sa première place en poule et fait figure de favorite contre trois clubs plutôt novices à ce stade de la compétition. Ce sera une première pour Benfica et l’Ajax quand il faut remonter à plus d’une décennie pour le BK Häcken. En plus des quarts, l’OL connaitra également ses potentiels futurs adversaires en demies.