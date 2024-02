OL : Caleta-Car porte-bonheur de Pierre Sage ?

Caleta-Car (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Une nouvelle fois titulaire contre Nice, Duje Caleta-Car est un joli porte-bonheur. Quand le Croate a commencé un match sous Pierre Sage, l’OL a remporté huit de ses neuf matchs.

À l’image de ses coéquipiers, il était passé complètement à côté de son match pour la reprise de la Ligue 1 en 2024. Au Havre, Duje Caleta-Car avait coulé, au point de se faire exclure bêtement en fin de match. La seule défaite à l’heure actuelle pour le défenseur de l'OL quand il a débuté sous l’ère Pierre Sage. Quand Sinaly Diomandé a, par exemple, subi de plein fouet l’arrivée du nouveau coach, Duje Caleta-Car est lui ressorti du placard. Laissé de côté pendant deux mois par Fabio Grosso, l’ancien de Southampton a retrouvé une place de titulaire sous Sage.

Définitivement acheté cet été ?

Titulaire à neuf reprises sur onze matchs possible en Ligue 1, le défenseur forme avec Jake O’Brien la défense du renouveau lyonnais. Avec la victoire de l’OL contre Nice, vendredi, Caleta-Car a porté à huit, le nombre de victoires quand il est titulaire avec Pierre Sage en championnat. Même s’il n’est pas le plus flamboyant, l’ancien de l’OM a rapporté un peu d’agressivité et de sérénité à une défense qui en manquait cruellement depuis trois mois. De quoi convaincre l’OL de lever son option d’achat à l’issue de la saison ?