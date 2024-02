Ayant officialisé son départ d’OL Groupe en début d’année, Bruno Cheyrou ne sera pas bien loin des terrains de Ligue 1. L’ancien chef du recrutement va devenir consultant pour Canal Plus.

Passé de chef du recrutement à officieusement directeur sportif de l’OL, Bruno Cheyrou avait été l’une des victimes de l’arrivée de John Textor seul au pouvoir après l’éviction de Jean-Michel Aulas. Le propriétaire américain souhaitant placer ses hommes à des rôles stratégiques avait donc choisi de donner une nouvelle casquette à Cheyrou. Non plus à l’OL, mais au sein d’Eagle Football. L’ancien milieu avait pour mission de s’assurer du bien-être des joueurs membres de la galaxie, une sorte de mise au placard. Après six mois à se demander à quoi servait vraiment ce rôle, Bruno Cheyrou et John Textor ont enfin réussi à trouver un accord financier pour se séparer.

Prise de fonctions dès ce dimanche à Reims

Mi-janvier, l’ancien chef du recrutement a donc annoncé son départ d’OL Groupe, trois ans et demi après son arrivée entre Rhône et Saône pour prendre la suite de Florian Maurice. Toutefois, Bruno Cheyrou ne sera pas resté au chômage bien longtemps puisqu’il va retrouver son costume de consultant TV. Il avait déjà officié dans ce rôle au moment du lancement de beIN Sports en 2012 et c’est du côté des concurrents de Canal Plus qu’il va reprendre du service. Ce dimanche (17h05), il sera aux côtés de David Berger pour commenter Reims - Lens.