John Textor tancé par les supporters de Molenbeek

Ayant assisté à la victoire de l’OL contre Nice (1-0), John Textor n’était pas du côté de Gent samedi pour Genk - Molenbeek. Le patron d’Eagle Football s’est attiré les foudres des supporters belges.

Vendredi soir, il s’est offert un petit bain de foule avec les supporters lyonnais. Présent entre Rhône et Saône pour la 3e fois depuis le début de l’année, John Textor profite des bons résultats de l’OL pour voir sa cote de popularité remonter à Lyon. Avec des relations apaisées avec Jean-Michel Aulas, l’Américain est bien plus populaire qu’il y a encore quelques mois.

Ses présences plus régulières sont également appréciées dans l’environnement lyonnais. Un peu moins chez les cousins belges du RWD Molenbeek. Malgré son passage à Lyon pour quelques jours, John Textor ne s’est pas rendu en Belgique pour assister au match de la peur entre Genk et le RWDM. Avec une nouvelle défaite (3-1), le club appartenant à Eagle Football continue de s’enfoncer malgré le changement de coach.

"Notre tribune est vide comme la présence de notre patron"

Seulement, samedi, les rares supporters ayant fait le déplacement avaient avant tout des messages à faire passer à leur propriétaire. La situation devient de plus en plus tendue à Molenbeek et, après les joueurs, c’est donc John Textor qui en a pris pour son grade. "Le RWDM n'est pas une réalité virtuelle, nous avons une âme et une histoire" ; "Textor, Eagle, back home" ; "Textor, ta gestion n'est pas un rêve américain, mais juste un "very bad trip" ; "Notre tribune est vide aujourd'hui, comme la présence de notre patron, notre identité locale et le fighting spirit sur le terrain".

Les messages sur les banderoles ont été clairs et Textor n’a pas manqué de réagir sur son compte X dans la foulée. "Identité... nous ne travaillons pas pour l'identité des Ultras... nous travaillons pour tous les supporters de notre communauté multiculturelle. Après des années dans les divisions inférieures, et des perspectives similaires en 22/23, nous avons amené au RWDM un titre et une accession à la D1. La vie est dure en première division. Nous continuerons à travailler." Pas de quoi forcément rassurer dans l’environnement belge.