Alexandre Lacazette à l’échauffement lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Grâce à sa victoire contre Nice et aux défaites du Havre et de Nantes samedi, l’OL a fait un bon au classement. Les joueurs de Pierre Sage sont assurés de finir 11es à l’issue de cette 22e journée.

Nemanja Matic l’a dit, l’OL "n’est toujours pas à sa place", c’est un fait. Seulement, le club lyonnais se remet à "être ambitieux" selon les dires de Clinton Mata. Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais au soir de terminer cette 22e journée de Ligue 1, l’OL n’a jamais été aussi bien classé dans cette saison 2023-2024. Grâce à leur victoire contre Nice vendredi soir (1-0), les joueurs de Pierre Sage étaient remontés provisoirement à la 11e place du classement. Un bon de sept positions en l’espace de huit journées qui restait malgré tout sous la menace des résultats des concurrents directs. Mais cette place de première équipe de la seconde partie du tableau, les Lyonnais vont la garder jusqu’à vendredi prochain et le déplacement à Metz.

Un matelas plus confortable ce dimanche soir ?

Au repos pour le week-end après n’avoir pas coupé durant la semaine dernière, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont sûrement dû accueillir avec le sourire les deux résultats de samedi. Sur la pelouse de Lille, Le Havre n’a pas fait le poids et s’est incliné 3-0 avec un triplé de Jonathan David. Le club normand est donc désormais un point derrière l’OL au classement. Malgré un plan de jeu bien défini, le FC Nantes n’a pas réussi à tenir en échec le PSG à la Beaujoire (0-2) et reste provisoirement bloqué à la 13e place, à trois longueurs des Lyonnais. Si Pierre Sage espère avant tout que le matelas de points avec la zone rouge sera plus confortable après cette 22e journée, l’OL signe quoi qu’il arrive son meilleur classement de la saison.