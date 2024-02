OL - Nice : une supportrice niçoise revient sur le caillassage du bus

Quelques heures après que la bêtise humaine a une nouvelle fois frappé un déplacement de supporters, la présidente du Club des supporters de Nice est sortie du silence.

Qu’ils soient marseillais, parisiens, stéphanois et même lyonnais, aucun laissez-passer n’est accepté pour ce genre de situations. Quatre mois après les incidents qui ont touché les joueurs et supporters de l’OL à Marseille, ce sont les supporters niçois qui ont été victimes de la bêtise humaine de certains individus après le match OL - Nice (1-0). La situation est différente de celle vécue à Marseille, mais les conséquences sont quasiment similaires. Quelques minutes après la victoire lyonnaise, les membres du "Club des supporters" de l’OGCN avaient repris la route, la mine déconfite. Ils ne s’attendaient sûrement pas à ce que cette soirée tourne encore plus au cauchemar sur le chemin du retour.

Escorté par la police pendant quelques kilomètres, le bus a été attaqué peu après par un jet de pierre. Ou plutôt d’une boule de pétanque selon les victimes et témoins. "On était dans le noir. On a eu une déflagration sur le pare-brise, on n’a pas compris ce qu’il se passait, a raconté Solange Claude, présidente du groupe, à RMC Sport. On a eu des éclats de verre dans la figure. J’ai tourné la tête vers mon mari, je le vois groggy. Il a voulu se relever, il est retombé en arrière. Je me suis dit 'on nous a tiré dessus'. "

"Il faut enlever des points et taper là où ça fait mal"

Ayant été obligés de s’arrêter sur l’aire suivante, les supporters niçois ont "eu peur du guet-apens. On était dans la peur, le choc. On a échappé au pire." La police, les services de sécurité d’autoroute et les pompiers étant rapidement intervenus, le bus a pu être rafistolé avant de reprendre sa route vers Nice avec une arrivée sous les coups de 7h30. Seulement, l’impact psychologique est bien présent.

La présidente du Club des supporters appelle à des sanctions, qu’elles soient judiciaires pour "ces terroristes", terme utilisé par Solange Claude, mais aussi sportives pour l’OL. "Ce qui est bien, c'est que Lyon ne nie pas que c'est un fait de supporters, que c'est lié au foot. Contrairement à Marseille. Marseille n'a rien eu lors de son caillassage. Donc, on peut continuer comme ça ad vitam æternam. Si on avait enlevé des points à Marseille, peut-être que les Lyonnais se poseraient des questions. Il faut taper là où ça fait mal."