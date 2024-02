Evann Guessand lors d’OL – Nice le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au lendemain de la défaite de Nice à Décines et des critiques sur l’arbitrage, Stéphane Lannoy est sorti du silence. Le directeur technique de l’arbitrage estime qu’un penalty aurait pu être sifflé contre l’OL.

Depuis maintenant 48h, les critiques fusent dans le sud de la France suite au match entre l’OL et Nice (1-0). Les sorties médiatiques des Niçois comme celle de Jean-Pierre Rivère ont mis de l’huile sur le feu concernant les décisions arbitrales de Clément Turpin. Quand le club niçois n’a pas manqué de dire que Nice s’est fait voler sur son compte X, le président a lui estimé que la rencontre avait "été mal arbitrée". Un constat après que le Gym s'est senti lésé de deux situations de penalty litigieuses à leurs yeux. Quand les vents étaient contraires, l’OL a plutôt eu des décisions favorables vendredi soir pour s’offrir un troisième succès de suite en Ligue 1.

Turpin aurait dû se faire sa propre opinion à la 82e minute

Toutefois, à Nice, la pilule n’est toujours pas passée et ce n’est pas la sortie de Stéphane Lannoy qui risque d’apaiser les choses. Contacté par nos confrères de Nice-Matin, le directeur technique de l’arbitrage est revenu sur les penalties oubliés pour Nice. S’il ne dit pas forcément qu’une faute aurait dû être sifflée et donc qu’un penalty accordé, Lannoy reconnait que l’attitude de Nicolas Tagliafico à la 82e minute de cet OL - Nice "était une situation de penalty. La VAR aurait dû appeler Clément Turpin pour lui montrer les images." Et ainsi se faire sa propre opinion sur une faute de l’Argentin ou si ce dernier est avant tout déséquilibré par Lotomba dans la surface lyonnaise.