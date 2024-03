Avec 12 défaites, l’OL égale déjà son total de la saison dernière

Battu par Lens dimanche, l’OL n’a pas démérité. Seulement, il a signé un 12e revers cette saison, total qui avait été atteint après 38 journées lors du dernier exercice…

Voir Lens l’emporter (0-3) dimanche soir à Décines n’avait en soi rien de vraiment surprenant. Malgré la bonne dynamique de l’OL depuis un mois, le club nordiste restait favori dans cette opposition et surtout bien plus sûr de ses forces. Les 90 minutes au Parc OL l’ont d’ailleurs rappelé avec une équipe solide et qui a réussi à faire la différence aux moments où il le fallait. Les joueurs de Pierre Sage n’ont pas forcément démérité et auraient même pu ouvrir le score, mais l’intensité lensoise a certainement eu raison de l’envie lyonnaise dimanche soir.

Plus que la défaite, c’est bien le score fleuve que regrettaient les différents acteurs de l’OL. Avec encore trois buts encaissés, le goal average est désormais de -13. Seuls le FC Nantes a un aussi moins bon différentiel, en plus du FC Metz (-16) et Clermont (-24) qui semblent presque condamnés, même si les Messins ont eu un sursaut d’orgueil ce week-end.

Encore des gros morceaux à jouer après la trêve

Ce n’est peut-être rien, mais dans la course au maintien, l’OL part avec un handicap de plus en cas d’égalité. Gagnant petit bras pendant un mois, la formation rhodanienne n’a pu combler ce déficit et cette 12e défaite de la saison fait mal à la tête. À ceux qui pouvaient encore douter du déclassement lyonnais et qui espéraient probablement l’Europe par la Ligue 1, les joueurs de Pierre Sage ont égalé leur total de revers de la saison dernière.

Il avait été réalisé en 38 rencontres alors qu’il en reste cette saison encore dix à disputer… Avec les gros morceaux comme le PSG, Brest ou encore Monaco après la trêve, le bilan pourrait s’alourdir encore un peu plus. Mais l’objectif reste avant tout les 35 points pour Pierre Sage et ses hommes, qu’importe la manière.