Marozsan (OL) ambassadrice du football allemand en 2023

Bien qu’elle ait choisi de prendre sa retraite internationale en avril 2023, Dzsenifer Marozsan reste une icône en Allemagne. La milieu de l’OL a été nommée ambassadrice du football allemand 2023.

Elle a beau se contenter d’un rôle de luxe à l’OL désormais, Dzsenifer Marozsan reste l’un des grands noms du football féminin de la dernière décennie. Ayant tout gagné que ce soit en club ou en sélection, la milieu allemande a grandement participé au développement du football féminin chez nos voisins et à 34 ans, elle vient d’être nommée ambassadrice du football allemand 2023 par l'association German Football Ambassador. Cette récompense, Marozsan l’a reçue samedi matin à l’issue de la séance d’entraînement ouverte au public.

C’est donc devant plus de 1200 personnes et de l’ensemble du groupe et staff lyonnais que Dzsenifer Marozsan a reçu cette distinction des mains de Roland Bischof, le président de l’association. Ayant devancé la joueuse de Chelsea, Mélanie Leupolz, la numéro 10 de l’OL succède à l'ancien milieu de Manchester City et désormais du FC Barcelone, Ilkay Gündogan.