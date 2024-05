OL : tout le monde sur le pont avant Clermont

À deux journées de la fin de la saison, l’OL se déplace à Clermont dimanche (21h). Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet pour ce rendez-vous.

Ce n’est plus "noir, c’est noir" mais il y a désormais bien de l’espoir à l’OL dans cette saison de Ligue 1. À deux journées de la fin, la formation lyonnaise est toujours en course pour accrocher une place européenne et sait ce qu’il doit faire pour y parvenir : gagner ses deux derniers matchs contre Clermont et Strasbourg et espérer à côté que certains concurrents comme Lens, l’OM ou Rennes fassent une contreperformance. Avant de penser aux autres, il faut avant tout penser à soi-même et l’OL a un match à gagner dimanche à Clermont (21h). Pour ce rendez-vous de la 33e journée, Pierre Sage va devoir gérer la question des cartons avec plusieurs joueurs sous la menace d’une suspension. Seulement, pour ce faire, l’entraîneur lyonnais peut compter sur un groupe au complet.

Tout va bien dans le ciel de Décines et sur le terrain pour l’#OL



Tous les joueurs sont sur le pont avant #CF63OL pic.twitter.com/r1bgksGrDO — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) May 10, 2024

À deux jours du déplacement en Auvergne, 24 joueurs de champ et 3 gardiens ont pris part à la séance collective du jour. Vingt-sept éléments à disposition, cela veut dire que Pierre Sage va pouvoir faire des choix. Aussi bien pour la constitution de son groupe que pour son onze de départ. Cependant, l’objectif restera le même avec la volonté de ramener les trois points de Clermont, qui joue sa dernière cartouche pour sa survie dans l’élite.