L’OL s’est sorti avec brio d’un calendrier infernal

Avec notamment Brest, le PSG, Monaco et Lille au programme depuis début avril, l’OL n’avait pas le calendrier le plus aisé. Alors qu’on ne donnait pas cher de leur peau pour cette course à l’Europe, les Lyonnais ont répondu avec un 12 sur 15 points possibles.

Cette équipe n’en finira plus de surprendre. Même Saïd Benrahma, arrivé durant l’hiver, n’en croit pas ses yeux et trouve la série de l’OL "complètement dingue". Les supporters lyonnais espèrent que cette dynamique se poursuivra jusqu’au lendemain de la finale de la Coupe de France, mais force est de constater que ce groupe est sur un petit nuage depuis plusieurs semaines. Mais gare au relâchement, d’autant plus en affrontant Clermont, qui lutte pour son maintien, et Strasbourg, en roue libre désormais. Car face à des adversaires peut-être moins coriaces, le fragile équilibre des derniers matchs pourrait encore plus facilement voler en éclats. Pierre Sage l’a concédé après la victoire (3-4) à Lille, son groupe a lâché beaucoup d’énergie physique, mais aussi mentale depuis un mois.

Quatre victoires, quatre remontées

Quand on leur promettait le pire, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont sortis plus que grandis de ce périple d’avril. Avec Brest, le PSG, Monaco et Lille au programme en plus de Nantes, personne n’aurait misé sur un bilan comptable de 12 points sur 15 possibles. C’est pourtant bien l'exploit qu’ont réussi les Lyonnais et ce qui leur permet de croire encore à l’Europe. Tout n’est pas parfait, loin de là, avec toutes ces remontées au score et ces errements défensifs, mais une fois de plus, l’OL a déjoué les pronostics avant d’attaquer ces deux derniers matchs de la saison en championnat.