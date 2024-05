Rafael Ratao (Toulouse) face à Maxime Gonalons (Clermont) (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Il n’était pas sur la pelouse et n’a donc pas pu aider son équipe sur la fin de saison. Maxime Gonalons, actuellement aux soins pour une commotion cérébrale, est en fin de contrat avec Clermont, qui descend en Ligue 2.

À 35 ans, Maxime Gonalons poursuivra-t-il sa carrière ou raccrochera-t-il les crampons ? C’est la question qu’il doit actuellement se poser, lui qui est éloigné des terrains depuis mars en raison d’une commotion cérébrale. Dans l’incapacité de s'entraîner, il doit tout d’abord bien récupérer du traumatisme physique, mais il se peut que cela joue en rôle dans la suite de sa carrière.

Le milieu de terrain a observé depuis les tribunes du stade Gabriel-Montpied son équipe de Clermont être battue par l’OL dimanche (0-1). Un résultat qui peut paraître cruel à la lecture de la physionomie de la partie, mais qui condamne surtout les Auvergnats à la Ligue 2. Impuissant dans le sprint final, le milieu de terrain n’a pas eu le loisir d’apporter son expérience afin d’aider la formation de Pascal Gastien.

Il n’a plus joué depuis le 17 mars

Quelle suite choisira l’ancien joueur et capitaine de l’Olympique lyonnais (2000-2017) pour son histoire dans le sport de haut niveau ? C’est toute l’interrogation qui l’entoure aujourd’hui, d’autant plus qu’il arrive au bout de son contrat avec le CF63. Selon le bail qu’il a signé avec le club clermontois en 2022, il dispose d’une année supplémentaire en option, mais aura-t-il la volonté de repartir sur un projet en deuxième division ? Rien n’est moins sûr car comme l’indique le quotidien La Montagne, il pourrait même ne plus rejouer du tout.

Au total, l’ancien de l’AS Roma a disputé 334 rencontres avec l’OL, et plus de 500 durant l’ensemble de sa carrière. La dernière apparition en tant que professionnel du natif de Vénissieux pourrait donc avoir eu lieu le 17 mars 2024, contre Le Havre. A l’approche de la fin de saison, une communication devrait logiquement clarifier la situation dans les jours ou semaines à venir.