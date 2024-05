Corentin Tolisso à l’échauffement lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Face au PSG début avril, Corentin Tolisso a été flashé à plus de 36 kilomètres. De quoi en faire un des joueurs les plus rapides de Ligue 1 cette saison.

Un match à oublier, quoique. Le dimanche 4 avril dernier, l'OL s'inclinait très lourdement sur le terrain du PSG (4-1), étant miné par un début de rencontre catastrophique (2-0 après six minutes). Dans cette partie, dont la deuxième période fut jouée sur un rythme globalement faible, a néanmoins permis à Corentin Tolisso de réaliser une performance physique quelque peu inattendue.

6e joueur le plus rapide

Remplaçant au coup d'envoi, il a succédé à Nemanja Matić à la 68e minute. Au cours des 22 minutes passées sur la pelouse, le milieu de terrain a été chronométré lors d'une course à 36,25 km/h. Une vitesse qui fait de lui le sixième joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison, juste devant Steve Mounié (Brest) et Evan Guessand (Nice) flashés à 36,24 km/h. A titre de comparaison, le premier de ce classement est le Marseillais Faris Moumbagna. Il a atteint 36,37 km/h.

Cette statistique a de quoi surprendre lorsqu'on connaît les qualités et les défauts du Lyonnais. Le champion du monde 2018 n'est en effet pas reconnu pour sa pointe de vitesse. Régulièrement titulaire ces dernières semaines, Tolisso semble néanmoins avoir retrouvé ses capacités athlétiques, au moins en partie. Avec Orel Mangala également dans le groupe, Pierre Sage dispose d'alternatives crédibles pour construire son 11. A commencer dès samedi face à Paris, en finale de la Coupe de France (21 heures), où le Rhodanien essayera de rééditer cet accomplissement, dans une victoire cette fois.