OL féminin : départ en stage à Tignes ce jeudi

Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

Ayant repris l'entraînement le 1er août, les Fenottes partiront en stage ce jeudi en direction de Tignes. C'est la seconde fois que l'OL féminin se rend dans ce coin de Savoie.

Un nouveau cap dans la préparation. Ce jeudi, les joueuses de Joe Montemurro voyageront en Savoie, du côté de Tignes, pour un stage d'une semaine dans les Alpes, jusqu'au 29 août. A un moins de la reprise du championnat de France, l'OL féminin s'apprête à monter d'un cran de sa présaison, et pas seulement car il évoluera stade Michel Faugère, le terrain de football le plus haut d'Europe à 2160 mètres d’altitude.

Si certaines footballeuses ont repris le chemin de l'entraînement le 1er août, les internationales ont retrouvé le groupe en ordre dispersé, les dernières filles revenant au centre de Décines samedi 18 août (Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Vanessa Gilles). L'effectif est donc pratiquement au complet pour ce voyage. Selma Bacha (blessée) et Lindsey Horan sont les seules à manquer à l'appel. L'Américaine retrouvera néanmoins ses coéquipières dans les prochaines heures, et participera donc à la majorité du stage.

Un entraînement ouvert au public mardi

Durant cette semaine de travail, l'objectif sera pour le staff d'inculquer au maximum ses préceptes de jeu, de préparer les partenaires de Christiane Endler physiquement et de resserrer les liens via des activités ludiques. Rappelons qu'une séance ouverte au public aura lieu le mardi 27 août à 11 heures, l'occasion de renouer avec les supporters pour la première fois depuis la fin de la saison passée.

À l'issue de ce séjour alpin, l'Olympique lyonnais affrontera le Madrid CFF le 31 août à midi au GOLTC. Le premier match amical d'une série qui mènera les championnes de France jusqu'à Fleury, lieu de la première affiche de D1. Un chemin qui passera par Bourgoin, où les Fenottes défieront la Juventus Turin le 7 septembre.